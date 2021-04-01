Писарев – после матча сборных Словакии и России: Фернандес – он защитник вообще?

Экс-футболист московского «Спартака» Николай Писарев раскритиковал игру защитника сборной России Марио Фернандеса в матче отбора ЧМ-2022 с командой Словакии.

«Вопрос: Фернандес – он защитник вообще? На мой взгляд, это просто атакующий полузащитник. Мы видим: здесь, в моменте с голом Мака, он позицию проиграл, дальше Семёнов руками разводит.

Но что случилось при первом голе? Там не было никакого блока, там просто шло скрещивание, два футболиста сборной Словакии сделали скрещивание, а наши не перевели стрелку, как, знаете, на железнодорожных путях. И виноват Фернандес.

Поэтому по этой игре, хоть он и забил, у меня больше вопросов к Фернандесу как к защитнику. Потому что ну уже встаёт вопрос: насколько он защитник?» – заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».