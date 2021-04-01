«Севилья» хочет продлить контракт с Хилем, сумма выкупа полузащитника может составить 100 млн евро

Руководство «Севильи» заинтересовано в подписании нового соглашения с фланговым нападающим Брайаном Хилем, находящимся в аренде в «Эйбаре» до конца сезона-2020/21.

Как сообщает AS, севильская команда обеспокоена тем, что «Барселона» и «Реал» будут готовы активировать опцию выкупа за 20-летнего испанца в размере 50 миллионов евро.

Таким образом, «рохибланкос» намерены продлить контракт с талантливым футболистом до лета 2025 года и увеличить его клаусулу до 100 миллионов евро.

Хиль является воспитанником академии «Севильи». В нынешнем сезоне он отыграл 22 матча, забил три гола и отдал три ассиста. Игрок получил вызов на мартовские матчи сборной Испании в рамках квалификации к ЧМ-2022 – хавбек вышел на замену в играх с Грецией (1:1) и Грузией (2:1).