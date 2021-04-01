Источник: Зайнутдинов подписал пятилетний контракт с «Аталантой»

Хавбек московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов заключил трудовой договор с итальянской «Аталантой». Об этом сообщает Vesti.kz.

По данным источника, срок его соглашения составит пять лет. Отмечается, что игрок присоединится к новой команде по окончании текущего сезона.

Напомним, 22-летний полузащитник играет за армейцев с лета 2020 года. Он был куплен у «Ростова» за два млн евро.

Добавим, что в нынешней компании казахстанский футболист отыграл 29 матчей, забил один гол и отдал три голевых передачи.