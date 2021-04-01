Александр Зинченко: Сборная Украины должна была выжимать максимум в играх с Казахстаном и Финляндией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги третьего тура отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года, в котором его команда сыграла вничью с Казахстаном (1:1).

Отметим, что в трех стартовых матчах в рамках квалификации к мировому первенства подопечные Андрея Шевченко набрали три очка, расположившись на втором месте в турнирной таблице группы D.

– Внутри полное опустошение. Считаю, результат неудовлетворительный. Три очка в трех матчах – мы должны были выжимать максимум. Сегодня мы потеряли два очка, если же не говорить о прошлом матче. Мы должны делать выводы и двигаться вперед. Нам есть, к чему стремиться. Но когда команда доходит один раз до ворот – мы не можем пропускать мячи. Мы проигрываем и побеждаем только вместе, – сказал Зинченко в эфире телеканала «Футбол 1».

В трех матчах на счету 24-летнего хавбека одна результативная передача. Следующий матч в отборе на ЧМ-2022 сборная Украина проведет против Казахстана. Встреча запланирована на 1 сентября.