Член комитета Госдумы Свищев: Санкт-Петербург готов принять все матчи Евро-2020 вместе с Лондоном

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что матчи чемпионата Европы-2020 могут пройти лишь в двух городах – Санкт-Петербурге и Лондоне.

– Если в случае сокращения числа городов Евро-2020 действительно пройдет в Санкт-Петербурге и Лондоне – это классная новость. Наверное, на сегодняшний день в России и Англии наиболее спокойная эпидемиологическая ситуации с коронавирусом. Как мне кажется, это и есть основной фактор. Россия готова принять столь масштабный футбольный турнир, но только при договоренности нашего оргкомитета с УЕФА, – цитирует Свищева «Чемпионат».

Напомним, что Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля в 12 разных европейских городах Европы. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, в двух из которых примет участие сборная России, а также один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что игры турнира на петербургском стадионе могут быть допущены 50 процентов зрителей. До 28 апреля число болельщиков на арене может увеличиться.