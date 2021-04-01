Семак: Не думаю, что какой-то клуб РПЛ ставит цель выйти в плей-офф ЛЧ. Не на том уровне наш футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление питерцев в Лиге чемпионов под своим руководством, отметив, что в данный момент отечественные клубы не в состоянии пробиться в плей-офф соревнований.

«Первый год был неплохим с точки зрения результата – немножко не хватило для выхода в плей-офф. Этот сезон сложно занести в актив – та ситуация, в которую мы попали, почти не оставила нам шансов на борьбу. Не думаю, что какой-то из российских клубов будет ставить задачу выхода из группы – не на том уровне наш футбол. Такое возможно, но это исключение, а не требование», – цитирует Семака «Спорт-Экспресс».