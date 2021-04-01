Агент Зайнутдинова: Информация о переходе Бактиера в «Аталанту» – первоапрельская шутка

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, прокомментировал появившуюся новость о будущем трансфере его клиента в «Аталанту».

Сегодня, 1 апреля, казахстанский портал Vesti.kz сообщил о том, что 22-летний игрок подпишет с «бергамасками» контракт на пять лет. Футболист должен был присоединиться к новой команде по окончании текущего сезона.

– Это первоапрельская шутка. Мне больше нечего добавить, – цитирует Новикова «Чемпионат».

Зайнутдинов стал ЦСКА в августе 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 29 матчей, забил один гол и сделал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.