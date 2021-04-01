«Четыре очка – это очень маленький отрыв». Семак высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы питерцев на победу в текущем сезоне РПЛ.

«Я всегда стараюсь избегать прогнозов. Есть математика – нужно набрать определенное число очков, чтобы стать чемпионами. И мы должны ориентироваться на себя, потому что главный плюс данной ситуации – все в наших руках. Но плюс может стать минусом, если мы дадим слабину и оступимся, позволив «Спартаку» приблизиться. Четыре очка – это очень маленький отрыв. Одна осечка – и мы уже в пределах досягаемости», – цитирует Семака «Спорт-Экспресс».