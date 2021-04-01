Миши Батшуайи: В «Кристал Пэлас» мне трудно

27-летний нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи рассказал о своем положении в команде Роя Ходжсона.

— Когда я приезжаю в сборную, то словно получаю заряд энергии. В клубе мне трудно. Клуб и сборная — разные вещи. Тренер, одноклубники и вся система в «Пэлас» другая. В сборной я чувствую доверие со стороны тренера. В «Кристал Пэлас» такого доверия я не ощущаю. Мы много разговариваем с Роберто Мартинесом, даже когда я возвращаюсь в клуб. Я выкладываюсь на 200 процентов, чтобы не разочаровать его, — приводит слова бельгийского форварда Goal.com.

Добавим, что в текущем сезоне Батшуайи провел 16 матчей, в которых по разу забивал и ассистировал партнеру.