«Арсенал» поборется с «Лидсом» за подписание Окампоса

Фланговый нападающий «Севильи» Лукас Окампос может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Todofichajes, 26-летнего аргентинца намерены приобрести «Арсенал» и «Лидс». Сам футболист заявил, что не хотел бы покидать Ла Лигу в летнее трансферное окно, но в случае выгодного предложения руководство «рохибланкос» может обдумать вариант с продажей своего игрока.

Также заинтересованность в форварде проявляют «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль».

Окампос перешел в «Севилью» прошлым летом из «Марселя» за 15 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 80 матчах, забил 24 гола и отдал девять ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.