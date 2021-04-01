Ольга Смородская – о Чорлуке: У меня екнет сердце, если увижу его в футболке «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный переход центрального защитника команды Ведрана Чорлуки в «Динамо».

Ранее 35-летний хорват объявил о своем уходе из состава «железнодорожников» по окончании сезона-2020/21. При этом игрок исключил вероятность своего трансфера в другой клуб чемпионата России.

– Футболисты всегда меняют клубы, Ведран замечательно отыграл девять лет в «Локомотиве», большое спасибо ему за это. Года два он еще может провести в РПЛ на высоком уровне, если здоровье позволит. Но, конечно, у меня екнет сердце, если увижу Чорлуку в футболке «Динамо», – цитирует Смородскую Sport24.

Чорлука присоединился к «Локомотиву» в июле 2012 года. В общей сложности он провел за столичный клуб 234 матча, в которых забил девять голов и отдал восемь ассистов. Вместе с командой он стал чемпионом России, также трижды выигрывал Кубок страны и Суперкубок.