Алексей Пушков: Российский футбол продолжает деградировать

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на результаты футболистов сборной России.

— Российский футбол продолжает деградировать. На чемпионате мира-2018 играли в основном на адреналине и на поддержке всей страны. Но класса как не было, так и нет. Вместо него – непонятно откуда берущееся самомнение. Да и неоткуда классу взяться. Какой футбол, такая и сборная, — цитирует Пушкова «МК-Спорт».

Напомним, что в 2018 году на чемпионате мира в России команда Станислава Черчесова добралась до четвертьфинальной стадии, где уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.