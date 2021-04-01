Сергей Степашин - о Захаряне: Главное - не перехвалить

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин оценил полузащитника своего клуба Арсена Захаряна.

«У Арсена Захаряна прекрасные данные для 17-летнего футболиста. Но необходимо учитывать несколько факторов. Арсену нужно постоянно работать над собой. Талант — это одно, а труд — это совсем другая история. Необходимо не останавливаться и постоянно совершенствоваться, как это делают великие футболисты. Главное — не перехвалить. Двигателем должны быть не деньги, а реализация себя в профессии, в футболе. А деньги придут», - приводит слова Степашина Sport24.ru

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Захарян провел шесть матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.