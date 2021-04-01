«Ростову» разрешили заполнять стадион на 75 процентов накануне матча против «Спартака»

Со 2 апреля трибуны открытых стадионов в Ростовской области могут заполняться на 75 процентов во время спортивных соревнований.

Как сообщает телеграм-канал «Желто-синие будни», соответствующие изменения по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева внесены сегодня, 1 апреля, в постановление регионального правительства.

Это значит, что ФК «Ростов» сможет впустить около 32 500 болельщиков уже на домашний матч против «Спартака». Встреча 24-го тура чемпионата России пройдет на «Ростов Арене» в воскресенье 4 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что «Спартак» занимает в РПЛ второе место, на четыре очка отставая от «Зенита», а «Ростов» идет седьмым.