Отец Холанда прилетел в Барселону вместе с агентом Райолой

Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга Холанда, и агент футболиста Мино Райола прилетели в Барселону на частном самолете.

Как сообщает Diario Sport, в международном аэропорту Барселона – Эль-Прат их встретил один из сотрудников службы безопасности президента ФК «Барселона» Жоана Лапорты.

#FCB 🔵🔴



🚨 EXCLUSIVA SPORT: ¡Mino Raiola y el padre de Haaland, en Barcelona! https://t.co/rY6MLIPSgB — Diario SPORT (@sport) April 1, 2021

Напомним, что по сообщениям СМИ Эрлинг Холанд уже уведомил руководство дортмундской «Боруссии» о своем намерении сменить команду ближайшим летом. В немецком клубе его трансферную стоимость оценивают в 180 миллионов евро.