Казарцев назначен судьей четвертьфинала Кубка России «Сочи» – «Локомотив»

РПЛ на своем официальном сайте объявила о назначениях арбитров и инспекторов на четвертьфинальные матчи Кубка России.
Игры пройдут на следующей неделе в Сочи, Грозном, Самаре и Туле.
7 апреля, среда
«Сочи» – «Локомотив» (19:00 мск)
Судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.
«Ахмат» – «Уфа» (19:00 мск)
Судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Игорь Синер.
8 апреля, четверг
«Крылья Советов» – «Динамо» (17:30 мск)
Судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Арсенал» – ЦСКА (19:30)
Судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Антон Кобзев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мацюра.