КДК РФС дисквалифицировал стадион во Владикавказе. «Алания» сыграет с «Торпедо» на нейтральном поле

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал стадион «Спартак» во Владикавказе на один матч.

Как сообщает сайт телеканала «Матч ТВ», решение было принято в наказание за многочисленные нарушения норм санитарного регламента РФС во время матча 33-го тура первенства ФНЛ «Алания» – «Крылья Советов».

Встреча прошла на стадионе «Спартак» 28 марта и завершилась победой гостей из Самары со счетом 0:1. Количество зрителей на западной трибуне стадиона «Спартак» превышало ее номинальную вместимость. Люди располагались стоя в проходах между секторами и стоя на верхнем ярусе.

Наказание распространяется не на ближайшую встречу «Алании» с воронежским «Факелом» (7 апреля), а на игру против «Торпедо». 17 апреля владикавказский клуб будет принимать московскую команду на нейтральном поле, а вдобавок ФК «Алания» обязана выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

После 33 туров клуб из Владикавказа занимает в первом дивизионе четвертое место, набрав 60 очков.