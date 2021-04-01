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Испания - Сегунда 20:00 Мальорка 0 Леганес 0 П1 2.27 Х 2.90 П2 3.80
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Германия - Бундеслига 20:00 Фрапорт Скайла 0 Хемниц 99 0
Германия - Бундеслига 21:30 Людвигсбург 0 Миттельдойчер 0
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Испания - Сегунда 22:30 Сарагоса 0 Картахена 0 П1 2.10 Х 3.00 П2 4.20
01 апреля 15:15
автор: Виктор Шарафудинов

КДК РФС дисквалифицировал стадион во Владикавказе. «Алания» сыграет с «Торпедо» на нейтральном поле

В столице Северной Осетии нарушили санитарный регламент во время игры против «Крыльев Советов».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал стадион «Спартак» во Владикавказе на один матч.

Как сообщает сайт телеканала «Матч ТВ», решение было принято в наказание за многочисленные нарушения норм санитарного регламента РФС во время матча 33-го тура первенства ФНЛ «Алания» – «Крылья Советов».

Встреча прошла на стадионе «Спартак» 28 марта и завершилась победой гостей из Самары со счетом 0:1. Количество зрителей на западной трибуне стадиона «Спартак» превышало ее номинальную вместимость. Люди располагались стоя в проходах между секторами и стоя на верхнем ярусе.

Наказание распространяется не на ближайшую встречу «Алании» с воронежским «Факелом» (7 апреля), а на игру против «Торпедо». 17 апреля владикавказский клуб будет принимать московскую команду на нейтральном поле, а вдобавок ФК «Алания» обязана выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

После 33 туров клуб из Владикавказа занимает в первом дивизионе четвертое место, набрав 60 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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