Элвер Рахимич: Было бы интересно поработать в штабе Олича, но предложения не было

Элвер Рахимич прокомментировал слухи о своем назначении в штаб нового главного тренера московского ЦСКА Ивицы Олича.

«Очень рад за Ивицу, – отметил Рахимич в интервью для Sport24.ru – Но сам я пока не в Москве. Не в курсе подробностей.

Буду ли я его ассистентом? Это слух, который пишут в газетах. Я про это ничего не знаю. Не общался с Ивицей по этому поводу после его назначения.

Я и так работаю в ЦСКА, в академии. Всегда ходят какие-то разговоры, но конкретики пока не было. Сейчас я старший тренер акамедии, который наблюдает за всеми возрастами, курирует их.

Я 20 лет в ЦСКА. Это мой клуб, моя команда. Это все мое. Говорить, что не хочу быть ассистентом главного тренера –это глупость чистая. Конечно, хочется. Я уже в ЦСКА, я никуда и не уходил. Если я могу чем-то помочь команде, я всегда рад, всегда рядом. Я всегда за то, чтобы ЦСКА находился на вершине российского футбола.