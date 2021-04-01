Попов – о ЕВРО-2020: На что-то рассчитывать очень тяжело

Экс-игрок пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о шансах сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

— Ощущения и предчувствия такие же, как и перед чемпионатом мира: все будет плохо. Все соперники по группе на данный момент выше уровнем, чем наша сборная. Поэтому на что-то рассчитывать очень тяжело. Мощнейшая Бельгия, Дания, которая никому не проигрывает в последних матчах. Не знаю, что делать, но Черчесов у нас умный человек, надеюсь, опять настроит на результат — 11 человек сзади поставим и по пенальти выиграем, — передает слова Попова «РБ-Спорт».

Напомним, европейский турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 12-ти странах.