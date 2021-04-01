Галактионов обратился к молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов написал обращение своей команде, упомянув при этом родных и близких игроков, а также болельщиков.

«Впервые за долгое время мы играли на Евро. Мы ставили перед собой максимальные цели и задачи, но, к сожалению, турнир для нас завершился... У каждого начала есть своя концовка — команда, которая влюбила в себя, была узнаваема, завершает свое выступление в молодежной сборной. Всегда говорил — выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе! Появятся новые игроки, новое поколение ребят, которым предстоит покорять новые высоты. Спасибо всем близким и родным за поддержку, болельщикам за искренность, справедливую критику, потрясающую атмосферу! Спасибо, команда», - написал Галактионов на своей странице в инстаграм.

Напомним, что молодежная сборная России не смогла выйти из группы молодежного ЕВРО-2021, заняв в ней третье место. По ходу турнира Россияне обыграли команду Исландии (4:1), но проиграли сборным Франции (0:2) и Дании (0:3)