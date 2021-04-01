Элвер Рахимич: Черчесов приведет сборную России туда, куда надо

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич, который в данный момент работает старшим тренером в академии армейцев, поделился своим мнением по поводу работы Станислава Черчесова в сборной России.

«Конечно, я удивился, тому что Россия проиграла Словакии, – отметил Рахимич в интервью для Sport24.ru – Мне кажется, что Россия по всем параметрам сильнее Словакии. Важно настраиваться на каждую сборную с полной отдачей. Если этого нет, то можно проиграть и любой сборной, и любому клубу. Все научились играть в футбол, тем более футболисты из сборных играют в сильных европейских чемпионатах.

Как я отношусь к Станиславу Черчесову и его работе. Очень хороший тренер, который долго работает в сборной. Добивался с ней хороших результатов. Критики всегда будут, но нужно смотреть на результат. У него своя система игры, своя цель, свой путь. Наверное, он приведет сборную России туда, куда надо.

Я не верю, что сборная может работать под жестким давлением со стороны тренера. Вызываются люди, которые играют в разных командах, лучшие футболисты страны. Поэтому должны быть совсем другие тренировки, другое общение, другое отношение. Но я не верю, что что-то авторитарное происходит в сборной России».

Команда Черчесова стартовала в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с побед над Мальтой (3:1 в гостях) и Словенией (2:1 дома), но 30 марта проиграла 1:2 в гостях у сборной Словакии.