Рамос пропустит матчи с «Барселоной» и «Ливерпулем» из-за травмы

Капитан «Реала» Серхио Рамос получил новое повреждение и пропустит важнейшие матчи в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Как сообщает Mundo Deportivo, 35-летний футболист сможет выйти на поле только через месяц. Рамос получил повреждение икроножной мышцы левой ноги.

Таким образом, испанец не сыграет в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов с «Ливерпулем» и в поединке в рамках национального чемпионата с «Барселоной».

В текущем Рамос провел 20 матчей. Он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.