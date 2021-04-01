Фердинанд – о титуле «Манчестер Сити» в 2012 году: Мы были абсолютно разбиты

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился воспоминаниями об упущенном чемпионстве «красных дьяволов».

— Агуэро! Это имя, этот гол, этот момент до сих пор поражает меня. Мы были абсолютно разбиты, весь сезон уничтожен на последних секундах. Несмотря на это, ненависти к Агуэро у меня никогда не было. Серхио Агуэро — один из лучших нападающих в истории АПЛ, — написал Фердинанд у себя в Instagram-аккаунте.

Стоит добавить, что аргентинский нападающий объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона 2020/21 годов.