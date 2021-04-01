В Словении приостановили все футбольные соревнования из-за пандемии коронавируса

Власти Словении приняли решение приостановить проведения всех национальных футбольных соревнований в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Футбольный союз страны на своем официальном сайте сообщил об отмене всех матчей, которые должны были пройти с 1 по 11 апреля включительно.

«Мы вновь поражены и разочарованы непрофессиональным отношением к футболу со стороны лиц, принимающих решения, которые своими действиями наносят огромный и непоправимый ущерб футболу и спорту в целом, – заявил президент Футбольного союза Словении Раденко Миятович. – Мы надеялись, что наши призывы и аргументы, отправленные в правительство и соответствующие учреждения, изменят формулировку указа, но нас снова не услышали».

В чемпионате Словении было сыграно 27 неполных туров из 36. В турнире лидирует «Олимпия» из Любляны, на одно очко опережая «Марибор».