Деспотович тренируется в общей группе игроков «Рубина»

Нападающий Джордже Деспотович, который вернулся из расположение сборной Сербии с травмой, уже тренируется в общей группе игроков «Рубина».

Пресс-служба казанского клуба на официальном сайте опубликовал фоторепортаж с сегодняшней тренировки. На фотографиях можно заметить, что Деспотович работает наряду со всеми остальными игроками команды Леонида Слуцкого.

В субботу 3 апреля «Рубин» проведет домашний матч 24-го тура чемпионата России против «Сочи».

Деспотович в нынешнем сезоне забил 11 мячей и сделал три голевые передачи в 19 матчах РПЛ.