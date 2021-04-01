Артур Юсупов: Мы называли «Динамо» Черчесова «Домом-2»

Бывший полузащитник «Динамо» Артур Юсупов, который теперь выступает за «Сочи», рассказал о том, почему бело-голубым не удалось добиться успеха в чемпионате-2014/15, когда с командой работал Станислав Черчесов.

«Пошли скандалы, истории с контрактами, – рассказал Юсупов в интервью для Sport24.ru – В тот момент мы называли «Динамо» «Дом-2». Это я про мои последние полгода там. Начиналось-то все славно. Была дисциплина, и Черчесов держал команду в ежовых рукавицах. Но потом пошли постоянные конфликты – то кого-то с тренировки выгонят, то в заявку не включат».

В чемпионате-2014/15 «Динамо» финишировало на четвертом месте. После этого Черчесов ушел работать с варшавской «Легией».