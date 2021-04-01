Дортмундская «Боруссия» хочет сохранить Холанда еще на один сезон и хочет за него 150 млн евро

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк в интервью для Sky Deutschland подтвердил факт встречи с Мино Райолой, агентом норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

«Да, я вчера говорил с Райолой, и мы четко обозначили свои намерения», – заявил Цорк.

Как сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо, «Боруссия» хочет сохранить Холанда в своем составе еще на один сезон. При этом дортмундский клуб намерен заработать на трансфере форварда не менее 150 миллионов евро.

Напомним, что ранее испанская пресса сообщила о том, что Райола прилетел в Барселону в компании Альфа-Инге Холанда, отца Эрлинга.

Напомним, что норвежский нападающий перешел в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга» в январе прошлого года за 20 миллионов евро, заключив контракт до 30 июня 2024-го. В нынешнем сезоне 20-летний Холанд забил 33 мяча и сделал восемь голевых передач в 31 матче за дортмундский клуб.