Серхио Рамос: Мне очень обидно от того, что я не смогу помочь «Реалу» в важнейших матчах

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поделился эмоциями после полученной травмы икроножной мышцы.

Сегодня 1 апреля стало известно, что 35-летний Рамос пропустит все апрельские матчи мадридского клуба, включая оба четвертьфинальные встречи Лиги чемпионов против «Ливерпуля», а также домашнюю игру чемпионата Испании против «Барселоны».

«Последние несколько недель получились очень тяжелыми, – написал Серхио в инстаграме. – На днях я стал чувствовать себя лучше, но в футболе, как и в жизни, порой свою роль играет невезение.

Вчера после игры сборной я заметил прокол в икроножной мышце, и сегодняшнее обследование подтвердило травму.

Мне очень обидно от того, что я не смогу помочь команде в важных матчах, в которых будет решаться судьба всего сезона. Мне жаль, что я не могу отблагодарить всех вас за вашу любовь и поддержку на футбольном поле.