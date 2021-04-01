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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Испания - Сегунда 2-й тайм, 63' Эспаньол 3 Фуэнлабрада 0
Испания - Сегунда 20:00 Мальорка 0 Леганес 0 П1 2.27 Х 2.90 П2 3.80
Германия - Бундеслига 20:00 Ратиофарм Ульм 0 С.Оливер Баске 0
Германия - Бундеслига 20:00 Фрапорт Скайла 0 Хемниц 99 0
Германия - Бундеслига 21:30 Людвигсбург 0 Миттельдойчер 0
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Луго 0 П1 2.10 Х 3.20 П2 3.80
Испания - Сегунда 22:30 Сарагоса 0 Картахена 0 П1 1.94 Х 3.10 П2 4.70
01 апреля 18:24
автор: Виктор Шарафудинов

Серхио Рамос: Мне очень обидно от того, что я не смогу помочь «Реалу» в важнейших матчах

Из-за травмы капитан Королевского клуба пропустит игры против «Барселоны» и «Ливерпуля».

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поделился эмоциями после полученной травмы икроножной мышцы.

Сегодня 1 апреля стало известно, что 35-летний Рамос пропустит все апрельские матчи мадридского клуба, включая оба четвертьфинальные встречи Лиги чемпионов против «Ливерпуля», а также домашнюю игру чемпионата Испании против «Барселоны».

«Последние несколько недель получились очень тяжелыми, – написал Серхио в инстаграме. – На днях я стал чувствовать себя лучше, но в футболе, как и в жизни, порой свою роль играет невезение.

Вчера после игры сборной я заметил прокол в икроножной мышце, и сегодняшнее обследование подтвердило травму.

Мне очень обидно от того, что я не смогу помочь команде в важных матчах, в которых будет решаться судьба всего сезона. Мне жаль, что я не могу отблагодарить всех вас за вашу любовь и поддержку на футбольном поле.

Мне остается лишь работать над восстановлением и болеть за команду со всей душой».

Вчера 31 марта сборная Испании в Севилье обыграла команду Косова со счетом 3:1 в отборочной встрече чемпионата мира. Рамос вышел на замену на 86-й минуте вместо Эрика Гарсии.

источник: Instagram
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