Пике рассказал о самом досадном поражении «Барселоны»

Защитник каталонского клуба Жерар Пике назвал поражение в полуфинале ЛЧ от «Ливерпуля» со счетом 0:4 самым обидным в своей карьере.

— Я не из тех игроков, которые приходят в раздевалку и разбрасывают вещи, чтобы выразить свой гнев. Но упущенное преимущество после первого матча заставило меня сделать именно это, — сказал Пике в эфире телеканала TV3 Nexes.

Напомним, что «мерсисайдцы» в конечном итоге стали обладателями главного европейского трофея, обыграв в финале турнира лондонский Тоттенхэм» со счетом 1:0.