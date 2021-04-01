Симонян передал все свои награды в музей «Спартака»

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян передал в дар музею московского клуба коллекцию медалей, орденов и памятных личных предметов.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, сегодня Никита Павлович лично открыл экспозицию своих наград.

«Я решил: зачем же все эти медали будут лежать в моей квартире? – заявил Симонян. – Болельщики, которые придут в музей и увидят мои награды, будут меня вспоминать. Можно сказать, это станет продолжением моего выступления за «Спартак»! Жизнь – она ведь не вечная… Осенью мне исполнится 95 лет. А сколько мне отведено – знает только Бог… Но «Спартак» был, есть и останется в моем сердце до конца моей жизни».

Симонян выступал за «Спартак» на позиции нападающего с 1949 по 1959 годы. Всего за красно-белых он забил 162 мяча и до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории клуба.

Никита Павлович четыре раза выиграл со «Спартаком» чемпионат СССР (в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах), а затем дважды завоевал золотые медали в качестве главного тренера (в 1962-м и в 1969-м).