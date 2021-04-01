Де Врей вернулся к тренировкам в «Интере»

Об этом сообщает «Calciomercato».

Напомним, ранее в команде была зафиксирована вспышка инфекции, из-за которой подопечные Антонио Конте приостановили тренировки, а матч Серии А против «Сассуоло» и вовсе был отменен.

Среди игроков, перенесших заболевание, значатся вратарь Самир Ханданович, а также полевые игроки - Данило Д'Амброзио и Маттиас Весино. Последние двое также уже приступили к занятиям.

Напомним, «Интер» возглавляет таблицу чемпионата Италии с 65-ю очками после 27-и матчей.