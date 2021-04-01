Финал Кубка английской лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» пройдет в присутствии зрителей

Власти Великобритании приняли решение разрешить болельщикам лондонского «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» посетить финал Кубка английской лиги с участием этих команд.

Как сообщает AP, предполагается, что 25 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне смогут присутствовать около 10 тысяч зрителей.

Для того, чтобы купить билет нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Стоит отметить, что первой тестовой игрой со зрителями станет полуфинал Кубка Англии «Лестер» – «Саутгемптон», который пройдет на «Уэмбли» 18 апреля, однако на стадион будут допущены не более 4 тысяч человек из числе тех, кто проживает в окрестностях арены.