Спортивный директор «Зенита» (Иркутск): Чтобы доиграть сезон, нужно было всего-то 10-15 миллионов

«Инвесторы были, но они хотели встречи с более высокими руководителями области, однако эта встреча так и не состоялась. Мы обращались, но нам ответили, что профессиональный футбол области не нужен. Это странно.

Чтобы доиграть сезон, нужно было всего-то 10-15 миллионов рублей.

Теперь клуб будет ликвидирован и еще несколько лет не будет иметь права использовать название», - приводит слова Ковалева «Sport24.ru».

Напомним, иркутяне выступали в ПФЛ. Во второй группе команда занимала 11 место с 17-ю очками.