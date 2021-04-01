Ходжсон до конца нынешнего сезона не будет обсуждать с «Кристал Пэлас» вопрос о продлении контракта

Рой Ходжсон заявил, что до конца нынешнего сезона не будет обсуждать вопрос о продлении контракта с «Кристал Пэлас».

«На данный момент я не заинтересован в этой дискуссии, – цитирует слова 73-летнего Ходжсона Goal.com – Сейчас я сосредоточен на усердной работе с игроками для того, чтобы мы достойно завершили нынешний чемпионат. Ближайшие матчи интересуют меня больше, чем следующий сезон. Ну а будущее мы обсудим, когда будет подходящий момент».

После 29 туров «Кристал Пэлас» занимает в АПЛ 12-е место. В понедельник 5 апреля команде Ходжсона предстоит выездной матч против «Эвертона».