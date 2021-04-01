Марсело оштрафован на 2,7 тысячи евро за отдых на пляже в Валенсии

Защитник «Реала» Марсело получил по почте письмо со штрафом от Министерства юстиции Испании. Бразильский футболист будет вынужден заплатить 2,7 тысячи евро.

По информации Mundo Deportivo, Марселу оштрафован из-за ограничений по коронавирусу. 32-летний футболист опубликовал в инстаграм фото, на котором он с семьей без масок отдыхает на пляже в Валенсии.

Отмечается, что бразилец не имел право покидать Мадрид, так как в Испании на данный момент действуют ограничения на передвижения. К тому же, в общественных местах необходимо носить маски.