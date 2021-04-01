«Сассуоло» сыграет против «Рому» без игроков, которые ездили в сборные. У турка Айхана – коронавирус

В «Сассуоло» приняли решение не допускать к тренировкам футболистов, которые вернулись из своих национальных сборных.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, ближайший матч зелено-черных в серии А пропустит не только турецкий защитник Каан Айхан, сдавший положительный тест на коронавирус, но и футболисты сборной Италии Джан Марко Феррари, Мануэль Локателли и Доменико Берарди.

Такое решение принято после того, как стало известно о заражении коронавирусом защитника итальянской национальной команды и «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Стоит отметить, что Феррари, Локателли и Берарди не смогут сыграть против «Ромы» даже в том случае, если сдадут отрицательные тесты на COVID-19.

Матч «Сассуоло» – «Рома» должен состояться в субботу 3 апреля.