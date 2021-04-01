Финк не обсуждал со «Спартаком» условия соглашения и вскоре может найти работу в Германии

Торстен Финк в середине марта контактировал с московским «Спартаком» по поводу возможной работы, однако до обсуждения конкретных деталей дело не дошло.

Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру», ссылаясь на источник, близкий к немецкому тренеру. В данный момент бывший полузащитник «Баварии» надеется найти работу в немецкой бундеслиге. Один из клубов чемпионата Германии в вскоре может объявить о назначении 53-летнего Финка.

Последним местом работы Торстена был японский клуб «Виссел Кобе», за который играет испанец Андрес Иньеста. Немецкий тренер разорвал контракт в сентябре прошлого года, заявив, что хочет больше времени проводить с семьей.