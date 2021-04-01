Юрген Клинсманн: Представьте - 60-80 тысяч болельщиков, и вы проигрываете Северной Македонии

«Болельщики бы освистали футболистов с поля, в этом нет никаких сомнений. Представьте: отборочный матч чемпионата мира, домашний стадион, 60-80 тысяч болельщиков, и вы проигрываете Северной Македонии. Когда такое случается с такой сильной командой, как Германия, Англия, Италия или Испания, люди быстро показывают масштаб произошедшего.

Готов поспорить, что завтра в Германии никто из игроков не пойдёт в магазин, потому что что они только не услышат в свой адрес. Так что лучше спрятаться дома на пару дней, прежде чем снова выйти», - цитирует Клинсманна ESPN.

Напомним, в рамках третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года среди команд группы J сборная Германии дома уступила Северной Македонии со счетом 1:2.

Лидером группы после трех сыгранных матчей является Армения, набравшая девять очков.