Райола отправляется в Англию для переговоров по Холанду

Как сообщает Mundo Deportivo Райола в Лондоне проведет встречи сразу с представителями сразу четырех топ-клубов: «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, сегодня агент и отец футболиста в Испании встречались с руководством «Реала» и «Барселоны», также активно интересующихся форвардом.

Ранее «Боруссия» установила сумму, за которую нападающий сможет перейти в другую команду - 180 миллионов евро.

В текущем сезоне Холанд провел 21 матч в немецкой Бундеслиге, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.