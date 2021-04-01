Леонид Слуцкий: «Сочи» – одна из самых организованных команд в лиге. Будет очень тяжелая игра

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил следующего соперника в чемпионате России.

«Если мы говорим про «Сочи» – очень организованная команда, – отметил Слуцкий в интервью для пресс-службы казанского клуба. – Наверное, одна из самых организованных команд в лиге. Исповедует понятные принципы в каждой игре, которые очень хорошо работают. Хорошие стандарты. Как всегда, будет очень тяжелая игра».

Матч «Рубин» – «Сочи» состоится в субботу 3 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.

Команда Слуцкого в данный момент занимает восьмое место, набрав 37 очков. «Сочи» находится на четвертой строчке таблицы с 40 очками.