Марко Николич: Чорлука может еще два года играть на высоком уровне

Марко Николич прокомментировал уход Ведрана Чорлуки из своей команды после завершения нынешнего сезона.

«Я знал о его решении еще до того, как он сообщил его всем, и, конечно, я очень об этом сожалею, – рассказал главный тренер «Локомотива» в интервью для Germanijak.hr – Нет сомнений, что Ведран может еще два года играть на высоком уровне.

Конечно, это усложняет мою работу. Он выдающийся человек и выдающийся футболист, конечно, я не рад этой новости и будет него будет непросто. Безусловно, это большая потеря для «Локомотива».

Чорлука перешел в московский клуб из «Тоттенхэма» в 2012 году. С тех пор Ведран провел в составе железнодорожников 234 матча, забив девять мячей и сделав восемь голевых передач. Хорватский защитник помог «Локомотиву» завоевать чемпионский титул в сезоне-2017/18, а также трижды стал обладателем Кубка России.

В нынешнем сезоне у 35-летнего Чорлуки 24 матча, один гол и один ассист.