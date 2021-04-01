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01 апреля 21:54
автор: Виктор Шарафудинов

Марко Николич: Чорлука может еще два года играть на высоком уровне

Вчера капитан «Локомотива» объявил об уходе из московского клуба после девяти сезонов.

Марко Николич прокомментировал уход Ведрана Чорлуки из своей команды после завершения нынешнего сезона.

«Я знал о его решении еще до того, как он сообщил его всем, и, конечно, я очень об этом сожалею, – рассказал главный тренер «Локомотива» в интервью для Germanijak.hr – Нет сомнений, что Ведран может еще два года играть на высоком уровне.

Конечно, это усложняет мою работу. Он выдающийся человек и выдающийся футболист, конечно, я не рад этой новости и будет него будет непросто. Безусловно, это большая потеря для «Локомотива».

Чорлука перешел в московский клуб из «Тоттенхэма» в 2012 году. С тех пор Ведран провел в составе железнодорожников 234 матча, забив девять мячей и сделав восемь голевых передач. Хорватский защитник помог «Локомотиву» завоевать чемпионский титул в сезоне-2017/18, а также трижды стал обладателем Кубка России.

В нынешнем сезоне у 35-летнего Чорлуки 24 матча, один гол и один ассист.

Хорватская пресса сообщает, что Ведран может продолжить карьеру в загребском «Динамо».

источник: Germanijak.hr
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