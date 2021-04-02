Иван Йованович: Мы показали зубы!

«Тактический подход был очень серьезным, все выдали свой максимум. Мы показали зубы! И в конце не сдались, забив победный мяч.

У нас компактный состав, и, к тому же, мы все - большая семья.

С каждым разом мы становимся все лучше и лучше», - цитирует Йовановича «Спорт-Экспресс».

Напомним, в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе J сборная Северной Македонии в гостях переиграла команду Германии со счетом 2:1 и теперь делит с немцами второе место в таблице.

Лидирует Армения с девятью очками после трех матчей.