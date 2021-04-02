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НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Йорк Айлен 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.35 Х 4.10 П2 2.65
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Кливленд Кавал 0 Филадельфия Си 0 П1 5.10 П2 1.18
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НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Чикаго Блэкхоу 0 Каролина Харри 0 П1 3.20 Х 4.30 П2 1.98
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Сан-Антонио Сп 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.92 П2 1.92
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.08 П2 1.78
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Вегас Голден Н 0 Миннесота Уайл 0 П1 2.00 Х 4.20 П2 3.20
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Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Асколи 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.55 Х 4.00 П2 7.10
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
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Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.60
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02 апреля 00:38
автор: Александр Шульгин

Дюков провел встречу с болельщиками

Президент РФС Александр Дюков в Доме футбола встретился с представителями организаций болельщиков различных клубов.

Как сообщает официальный сайт РФС, участие в заседании также приняли представители профессиональных лиг.

«Одна из основных задач Российского футбольного союза — вовлечение как можно большего числа граждан нашей страны в футбол. Чтобы они ходили на матчи, следили за ними по телевизору, также сами играли и получали от этого удовольствие. Для этого РФС создает условия: обеспечивает шаговую доступность полей, повышает квалификацию детских тренеров, создает региональные центры подготовки юных футболистов и школьные и студенческие лиги. Но важно всегда помнить, что футбол — это не война, а спортивное соперничество. Нам важно это понимать и пытаться вместе делать из футбола праздник. К сожалению, COVID-19 в последний год ограничивал возможности нашего диалога с болельщиками. Хорошо, что сегодня получилось обсудить все актуальные вопросы, выслушать друг друга. Такие встречи мы будем проводить регулярно», — заявил Дюков.

источник: РФС
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