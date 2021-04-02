Дюков провел встречу с болельщиками

Как сообщает официальный сайт РФС, участие в заседании также приняли представители профессиональных лиг.

«Одна из основных задач Российского футбольного союза — вовлечение как можно большего числа граждан нашей страны в футбол. Чтобы они ходили на матчи, следили за ними по телевизору, также сами играли и получали от этого удовольствие. Для этого РФС создает условия: обеспечивает шаговую доступность полей, повышает квалификацию детских тренеров, создает региональные центры подготовки юных футболистов и школьные и студенческие лиги. Но важно всегда помнить, что футбол — это не война, а спортивное соперничество. Нам важно это понимать и пытаться вместе делать из футбола праздник. К сожалению, COVID-19 в последний год ограничивал возможности нашего диалога с болельщиками. Хорошо, что сегодня получилось обсудить все актуальные вопросы, выслушать друг друга. Такие встречи мы будем проводить регулярно», — заявил Дюков.