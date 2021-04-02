Владимир Пономарев: Поражение ЦСКА от «Тамбова» исключено

Экс-форвард ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы армейской команды в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги с «Тамбовом».

Напомним, что игра между клубами состоится 4 апреля в 16:30 мск. Встреча с тамбовчанами станет первой для Ивицы Олича на посту главного тренера красно-синих. Вчера 41-летний хорват подписал контракт до лета 2022 года.

– Поражение ЦСКА от «Тамбова» исключено. Всегда с новым тренером появляются свежие эмоции и стимул у футболистов проявить себя, доказать, что они достойны играть в основном составе. Если случится поражение или ничья – это уже ни в какие ворота. Конечно, у команды появится определенный настрой. И движение будет другое, и физика хорошая, и в техническом плане постараются показать, что они имеют в арсенале, – цитируют Пономарева «Известия».

После возобновления чемпионата ЦСКА одержал победу над «Ахматом» (2:0) и потерпел три поражения – от «Локомотива» (0:2), «Арсенала» (1:2) и «Зенита» (2:3). Из-за таких результатов армейцы опустились на пятое место в турнирной таблице с 40 очками. «Тамбов» идет на последней, 16-й строчке (13 очков).