Анатолий Бышовец: «Зениту» не стоит недооценивать «Химки»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец не считает «Зенит» фаворитом в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги с «Химками».

Отметим, что встреча между командами состоится 5 апреля в 19:00 мск. В рамках первого круга петербургский клуб одержал выездную победу со счетом 2:0.

– У меня есть надежда, что подмосковный клуб забьет. Для этого у него есть хорошие возможности, и не стоит недооценивать «Химки». Это команда, которая в каждом матче действует рационально, хорошо готовится к каждому из соперников и имеет комфортную атмосферу в коллективе. У «Зенита» же сейчас проглядываются некоторые проблемы – Семаку надо постараться привести игроков и к физически и психологически устойчивому состоянию, – приводит слова Бышовца «Известия».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков. Сине-бело-голубые опережают ближайшего преследователя – «Спартак» – на четыре очка. Что касается «Химок», то подмосковная команда не проигрывает на протяжении десяти матчей кряду в чемпионате. Подопечные Игоря Черевченко занимают девятую строчку с 35 очками.