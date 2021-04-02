«Челси» является фаворитом в борьбе за подписание Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить свою карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги.

Согласно информации The Daily Mail, руководство «Челси» активно работает над подписанием 32-летнего аргентинца в летнее межсезонье. На данный момент именно лондонский клуб является главным претендентом в борьбе за опытного форварда.

Сам футболист хотел бы продолжить свои выступления в Англии. Также игрока хотят пригласить в свои ряды «Барселона» и «ПСЖ».

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в июле 2011 года из «Атлетико» за 40 миллионов евро. С тех пор он забил 257 голов и отдал 73 ассиста в 384 матчах. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии.

Ранее игрок сообщил о том, что покинет клуб по окончании текущего сезона.