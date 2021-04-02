Борис Игнатьев: На выезде «Спартаку» будет сложно одержать победу над «Ростовом»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о шансах «Спартака» в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-лиги с «Ростовом».

Отметим, что игра состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону. Начало встречи – в 19:00 мск. В рамках первого круга донской клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0.

– До начала матчей сборной России «Спартак» выглядел очень уверенно и убедительно с точки зрения кондиций и физического состояния футболистов. Но в то же время свое мастерство на поле в этом сезоне неплохо демонстрируют и игроки ростовского клуба. Если бы матч был в Москве, думаю, что «Спартак» был бы ближе к победе. На выезде красно-белым точно будет сложнее, – цитируют Игнатьева «Известия».

После 23 туров подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очков. От лидирующего «Зенита» столичный клуб отстает на четыре очка. «Ростов» располагается на седьмой строчке с 37 очками.