Вратарь «Баварии» Нюбель может летом сменить команду

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель может летом покинуть мюнхенский клуб, об этом сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

По его информации фаворитом в борьбе за Нюбеля является «Монако», среди претендентов также называются другой клуб, выступающий во французском чемпионата «Марсель», а также дортмундская «Боруссия».

Нюбель перешел в «Баварию» летом 2020 года в статусе свободного агента, предыдущим его клубом был «Шальке» из Гельзенкирхена. В текущем сезоне 24-летний вратарь сыграл за мюнхенский клуб три матча, в которых пропустил два гола, причем в Бундеслиге сезона-2020/21 Нюбель не выступал. Популярный портал Transfermarkt оценивает игрока 6,5 млн евро.