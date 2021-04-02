Милик должен стать игроком «Ювентуса» ближайшим летом

Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик, арендованный у «Наполи» до конца сезона-2021/22, близок к тому, чтобы вернуться в чемпионат Италии в летнее трансферное окно.

Как сообщает L'Equipe, в услугах 27-летнего поляка заинтересован «Ювентус», намеренный усилить атакующую линию своей команды. Несмотря на то, что аренда форварда с французским клубом рассчитана до 30 июня 2022 года, руководство туринцев готово закрыть сделку по игроку ближайшим летом.

Милик стал игроком «Марселя» в январе этого года. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах, забив четыре гола.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.