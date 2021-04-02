«Олимпиакос» планирует арендовать у «Арсенала» форварда Нелсона

Нападающий «Арсенала» Рис Нелсон входит в сферу интересов греческого топ-клуба – «Олимпиакоса».

Как сообщает Football London, пирейская команда готова предоставить 21-летнему англичанину игровую практику в следующем сезоне. Отметим, что на счету вингера лишь девять встреч в составе «канониров» в этом сезоне.

Нелсон является воспитанником академии «Арсенала». В составе взрослой команды он провел 47 матчей, забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Сезон-2018/19 игрок отыграл в аренде в «Хоффенхайме». Его контракт истекает летом 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.